Horóscopo de Leo de hoy: viernes 2 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 2 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
Por más que se sienta presionado por las situaciones que vive, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el viernes 2 de enero
Amor: En este día, retome el diálogo y encuentro intimo con su alma gemela para fortalecer el vínculo amoroso. Entréguele su corazón a la persona que ama.
Riqueza: Decida y vigile cautelosamente las cuentas, lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo.
Bienestar: Seria optimo que no permita que el nerviosismo de quienes lo rodean termine contagiándolo. Intente planificar un día de spa y volverá totalmente relajado.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Después de tanto, al fin logrará definir lo que quiere realmente para su vida. Tal vez se sorprenda con sus propias respuestas, no se atemorice y arriesgue.
Amor: Trate de dejar a un lado las actitudes egoístas. Si ha iniciado una nueva relación, propóngase compartir más tiempo con su alma gemela. Sea más cariñoso.
Riqueza: Mida cada uno de sus comentario, ya que podría acarrearle algún problema grave con su jefe. Si tiene alguna diferencia con algún compañero, charle con el.
Bienestar: Evite que los pensamientos se estanquen dentro de su cabeza. Tiene que saber que su salud podría resentirse si usted no dice lo que realmente piensa.
