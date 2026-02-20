Horóscopo de Leo de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Entienda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aun más para alcanzar sus metas.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 20 de febrero

Amor: Evite entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismo deseos amorosos.

Riqueza: Transitará un período muy variable e intenso, donde podría salir perjudicada su economía. Evite arriesgar dinero o cerrar tratos financieros.

Bienestar: Como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje de buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Empiece confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente en su vida.

Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.

Riqueza: Gracias a su seguridad, podrá tomar todas las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

