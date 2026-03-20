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Horóscopo de Leo de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 20 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Leo de hoy: viernes 20 de marzo de 2026
Horóscopo de Leo de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Sepa que necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 20 de marzo

  • Amor: Deberá acompañar a ese amigo del alma que necesitará de su apoyo emocional. No dude en permanecer a su lado, sepa que el ha sufrido bastante.
  • Riqueza: Empiece a creer en usted mismo y emprenda negocios nuevos. Aproveche que los astros lo apoyarán y en muy poco tiempo obtendrá muchas ganancias.
  • Bienestar: Renuncie a esa angustia que viene viviendo hace días a causa del disgusto que atravesó hace semanas. Llame a sus amigos para charlar del tema.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.

  • Amor: Atienda la propuesta que le hará su pareja para realizar un cambio en la relación, de esta forma rápidamente mejorará su vínculo con su alma gemela.
  • Riqueza: Después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa.
  • Bienestar: Empiece a atender sus necesidades físicas y psíquicas. Seria bueno que reponga las energías, en caso de sentirse demasiado cansado cancele los compromisos.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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