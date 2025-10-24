Horóscopo de Leo de hoy: viernes 24 de octubre de 2025

Empiece a dejar de lado su egoísmo sin sentido, así tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal. Cambie de actitud.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 24 de octubre

Amor: Si hace lo posible por comprender cuales son las necesidades de la persona que ama, en poco tiempo logrará que el vínculo se afiance cada día más.

Riqueza: Deberá solucionar esos asuntos pendientes en su profesión que lo tienen preocupado. No desaproveche la oportunidad, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Restrinja el exceso de la actividad deportiva, ya que podría ocasionarle fuertes dolores musculares. Si realiza ejercicios, procure hacerlo con conciencia.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Entienda que la clave del éxito será poner en acción sus cualidades más positivas tanto mentales y emocionales en su vida. Intente hacerlo cuanto antes.

Amor: No se olvide a su pareja. Prepárese, ya que el trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención y podría llegara a descuidar a su alama gemela.

Riqueza: Relájese en estos días, ya que recibirá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa.

Bienestar: Decídase y comience ya mismo alguna dieta bajo seguimiento de un nutricionista. Sepa que la necesita, no solo para lucir mejor en este verano sino por temas de salud.

