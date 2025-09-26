Horóscopo de Leo de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 26 de septiembre

Amor: Sepa que gracias a su coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invéntela a salir a algún lado.

Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.

Bienestar: Se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía. Olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

En esta jornada intente estar preparado, ya saldrán a la luz aquellos cuestionamientos que permanecieron ocultos en su interior por mucho tiempo.

Amor: Sepa que las buenas energías repercutirán positivamente en la pareja y hará que usted se sienta maravillosamente. Demuéstreselo su alma gemela.

Riqueza: Organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto.

Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.

