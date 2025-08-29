Horóscopo de Leo de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Cuando intente enfrentar una situación deberá hacer uso de la honestidad y la serenidad. De esta forma, le permitirá lograr todo lo que desee para su vida.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 29 de agosto

Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.

Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Sepa que debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando hace días. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida.

Amor: No se ría de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución a esos problemas.

Riqueza: Inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida.

Bienestar: Hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos mas íntimos. De esta forma, encontrará la repuesta a muchos de los interrogantes que tiene.

