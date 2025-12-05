Horóscopo de Leo de hoy: viernes 5 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 5 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Leo
1 minuto de lectura
Anímese y emprenda algo nuevo donde se sentirá gratificado. Gracias a su gran lucidez podrá realizar algunos cambios positivos en su vida cotidiana.
Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto
Qué le espera a Leo el viernes 5 de diciembre
Amor: Evite involucrase sentimentalmente con un amigo, ya que podría perjudicar la amistad. Intente evaluar si vale la pena romper con su amistad por lo que siente en este momento.
Riqueza: Continúe con la iniciativa del cambio en el área laboral, seguramente el resultado final será óptimo. Evite apresurar las negociaciones con su jefe.
Bienestar: Hace días que esta comiendo más de lo habitual, sepa que necesitará comenzar una dieta estricta. Controle la elección de los alimentos que consume diariamente.
Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer
Solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Hágalos a un costado.
Amor: Sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa.
Riqueza: Procure ser más organizado con su presupuesto diario. Sepa que el desorden y los gastos innecesarios de su economía deben quedar en el olvido.
Bienestar: Evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional.
