Horóscopo de Leo de hoy: viernes 5 de septiembre de 2025

No se deje guiar por su espíritu libre, si es que tiene que tomar una decisión importante. Antes de accionar frente a esa situación, sepa que debe utilizar la razón.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 5 de septiembre

Amor: Sepa que tendrá la ocasión para abandonar los propios perjuicios y entregarse a sus emociones. Deje de inhibirse frente a esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Procure limitar cada una de sus responsabilidades y así podrá finalizar el día sin llevarse trabajo extra a su casa. Momento para que aprenda a organizarse.

Bienestar: En este día, podría sentirse desmoralizado con la vida que esta transitando. Procure descansar, ya que su físico necesita recuperar las fuerzas.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, sepa que le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas.

Amor: El planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa.

Riqueza: Diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien.

Bienestar: Propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comida y bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa trate de medirse con lo que come y toma.

