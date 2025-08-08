Horóscopo de Leo de hoy: viernes 8 de agosto de 2025

Este atento, ya que podrá recibir en este día diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Debería escucharlas y así podrá mejorar en las relaciones.

Fechas: 24 de Julio al 23 de Agosto

Qué le espera a Leo el viernes 8 de agosto

Amor: Esa persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Evite sentirse esclavo de su alma gemela, ya que usted es una persona independiente.

Riqueza: Trate de actuar con más decisión en lo profesional. Restablezca nuevas relaciones sociales que le permitirán iniciar renovados acuerdos comerciales.

Bienestar: Si hace días que no sale de su casa, propónganse en cuanto pueda cambiar el estilo de su rutina. Intente practicar de forma sistemática alguna actividad que sea de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Leo en el día de ayer

Despreocúpese, ya que será un día donde tendrá la mente relajada y con deseos de conocer nuevos rumbos para su vida. Anímese a lo desconocido.

Amor: Sepa que podría sufrir una crisis en la relación de pareja, debido a los celos de ambos. Intenten cambiar de actitud, de lo contrario, terminará en una separación.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Pruebe con una dieta apropiada y baja en sodio, así no sufre de la hipertensión arterial. Intente cuidar su salud, de lo contrario, tendrá que medicarse.

