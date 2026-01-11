Horóscopo de Libra de hoy: domingo 11 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 11 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Seria oportuno que comience a implementar las soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le han presentado en estos días. No se deje estar.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el domingo 11 de enero
Amor: Si hace meses que se encuentra solo, anímese y anótese en alguna aplicación de citas. Seguramente tenga suerte y aparecerá su alma gemela.
Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.
Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Le será conveniente dedicarle más tiempo al dialogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.
Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.
Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.
Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?
- 3
Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero
- 4
Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en enero