Horóscopo de Libra de hoy: domingo 12 de abril de 2026

Si esta con problemas, debe abandonar todas las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y saldrá beneficiado.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 12 de abril

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |