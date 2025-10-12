Horóscopo de Libra de hoy: domingo 12 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 12 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Transitará días donde su personalidad soñadora lo impulsará a ver lo que realmente no existe. Deberá poner los pies sobre la tierra y ver la pura realidad.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el domingo 12 de octubre
Amor: No dude y júntese con sus antiguos compañeros de clase, esa reunión lo colmará de alegría. Organice cuanto antes un encuentro para los próximos días.
Riqueza: Tiempo oportuno para que se ponga firme e imponga su espíritu ahorrativo en el seno familiar, de lo contrario, su economía se derrumbará rápido.
Bienestar: Controle su actividad hiperactiva, de lo contrario, perjudicará su organismo. Intente organizar todas sus obligaciones en base a sus limitaciones.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.
Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.
Riqueza: Aunque el ambiente este revolucionado, procure calmar los nervios y usar el tacto para poder actuar de manera correcta en su trabajo. Relájese.
Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.
