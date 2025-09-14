Horóscopo de Libra de hoy: domingo 14 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 14 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa deberá determinar cuales son las prioridades y lo más importante para usted.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el domingo 14 de septiembre
Amor: Será una perfecta ocasión para disfrutar con su alma gemela los buenos momentos y relajarse mutuamente. Destine la tarde para compartir con ella.
Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.
Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.
Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.
Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.
Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de septiembre
- 2
Qué te depara el último eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de septiembre?
- 4
Dinero y finanzas en septiembre 2025: predicciones astrológicas para tu signo del Zodíaco