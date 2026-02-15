Horóscopo de Libra de hoy: domingo 15 de febrero de 2026

Intente no dejar cosas sin resolver. Tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior, actué cuanto antes.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 15 de febrero

Amor: No discuta con su pareja por temas de poco relevancia. Debería ver a tiempo sus errores y tratar de buscar solo la solución al problema.

Riqueza: Tiempo optimo para montar ese emprendimiento, ya que cuenta con mucho más tiempo. Abandone los miedos e invierta en el mismo cuanto antes.

Bienestar: Si se siente agobiado por sus hábitos y rutinas diarias, realice un cambio positivo en su vida. Busque alguna actividad o hobby que lo desconecte.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

