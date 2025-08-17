Horóscopo de Libra de hoy: domingo 17 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 17 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el domingo 17 de agosto
Amor: No se haga el distraído y aclare esa cuestión compleja que tiene con su pareja. Entienda que ya son dos personas adultas y deben solucionar los problemas.
Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.
Bienestar: Si siente alguna molestia en sus articulaciones, busque por internet algún ejercicio o actividad física que le permita disminuir las dolencias.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
No se permita que recuerdos desagradable del pasado, se adueñen de sus pensamientos. Entienda que debe vivir el presente y romper con ciertas ataduras añejas.
Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.
Riqueza: En poco tiempo, le darán la oportunidad para ocupar el puesto que tanto desea. Antes de aceptar la propuesta, intente aclarar sus ideas previamente.
Bienestar: Aunque últimamente los inconvenientes lo desborden, no permita que salga su mal humor con la gente que lo rodea. Recapacite y reconozca que esta equivocado.
