Horóscopo de Libra de hoy: domingo 19 de octubre de 2025

Estará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 19 de octubre

Amor: Prepárese, ya que atravesará algunos momentos de tensión en la pareja o con sus amigos más cercanos. Intente sobrellevarlos con mucha paciencia.

Riqueza: Sepa que su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral.

Bienestar: Intente controlar sus actividades, alimentarse bien y dormir todo lo que necesita. Relájese y evite la actividad excesiva ya que podría padecer de insomnio.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Lo más probable es que hoy transite un día muy difícil. Sepa que no debe involucrarse en discusiones inútiles y esperar a que pase la tormenta.

Amor: Determine sus limites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Procure tener una charla para poner en claro como son las cosas.

Riqueza: En poco tiempo, podrá solucionar ese asunto financiero que creía muy lejano. Relájese, ya que su familia lo ayudará en todo lo que necesite sin dudarlo.

Bienestar: Si siente molestias digestivas, procure vigilar su alimentación y disminuir el stress. No se exceda en las comidas, adopte un habito más saludable.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |