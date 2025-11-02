Horóscopo de Libra de hoy: domingo 2 de noviembre de 2025

Prepárese, ya que será una etapa magnifica para ampliar sus aspiraciones y sueños. Debería abandonar los viejos mandatos que le impusieron y saldrá todo bien.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 2 de noviembre

Amor: Deje de seguir poniendo excusas, ya que hace tiempo que está preparado para comprometerse con su alma gemela. Formalice la relación que tiene ya hace años.

Riqueza: Sepa que necesitará organizar muchos de los temas económicos irresueltos o atrasados si es que pretende invertir monetariamente en algún proyecto nuevo.

Bienestar: Se acerca una etapa esplendida para conocer nuevas personas y de esta forma podrá ampliar su mundo social. Propóngase, ser menos introvertido con los demás.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |