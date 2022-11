Horóscopo de Libra de hoy: domingo 20 de Noviembre de 2022

No le tema al esfuerzo y sea más persistente cuando quiere algo. Tenga presente que los logros suelen tardar y requieren de constancia en el tiempo.

Fechas: 23 de Septiembre al 22 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 20 de Noviembre

Amor: Gracias a la Luna en su signo, atravesará un período muy favorable en el amor y la pasión. Acérquese a su alma gemela y organice una salida romántica.

Riqueza: Apreciarán sus méritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.

Bienestar: No caiga en el estrés y la ansiedad, sepa que esto le repercutirá negativamente en su salud. Busque alguna actividad que lo libere de las tensiones acumuladas.

Semana del 12 al 18 de julio para Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido por Géminis (signo de aire, vincular) y conecta en cuadratura con Neptuno (planeta asociado al inconsciente). En términos psicológicos, esta conexión puede traer un halo de ilusión y fantasía en tu situación vincular. Sin embargo, como el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, hay, a su vez, un manto de realidad que muestra de forma contundente las cosas como son. Tip: aceptar la realidad puede ser liberador.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será esencial para este día que empiece a controlar cada una de sus emociones y así evitar que estas afecten su ánimo de manera negativa.

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar con quien hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo y pactar una salida juntos para remediar lo sucedido.

Riqueza: Si está por realizar alguna compra importante o concretar un negocio, deberá ser muy precavido. En caso que desconozca del tema, asesórese de antemano.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar. Comprenda que el amor propio es muy importante.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis | Leo |

LA NACION