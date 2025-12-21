Horóscopo de Libra de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 21 de diciembre

Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.

Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.

Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.

Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.

Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.

