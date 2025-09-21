Horóscopo de Libra de hoy: domingo 21 de septiembre de 2025

Si siente la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria con la gente que lo necesita.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 21 de septiembre

Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.

Riqueza: Hágase un tiempo por en la tarde y contabilice las cuestiones económicas. Intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mejor.

Bienestar: En caso de haber comenzado alguna actividad en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Intente ejercitar de manera prudente.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Ponga más atención a los sueños que esta teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal.

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su humor.

