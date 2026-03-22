Horóscopo de Libra de hoy: domingo 22 de marzo de 2026

Durante esta jornada, obtendrá la energía necesaria para poder emprender lo que siempre quiso y no pudo. Vaya detrás del objetivo que más le interese.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 22 de marzo

Amor: Sepa que gracias a su coraje y valentía podrá ganarse el corazón de esa persona que le interesa. Hoy anímese e invéntela a salir a algún lado.

Riqueza: En esta jornada la certeza de sus ideas, le darán el impulso que están necesitando hace tiempo para sus proyectos. Ponga toda su energía para concretarlos.

Bienestar: Se le presentará una ocasión única para realizar un viaje de placer en compañía. Olvídese de la rutina y acepte la invitación que le hicieron.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En este día, la melancolía podría apoderarse por completo de usted. Si deja de pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada para enfrentarla.

Amor: Durante este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no la esperaba. Alguien muy cercano le hará una invitación a un lugar muy especial.

Riqueza: Transitará una etapa importante donde los logros laborales irán en aumento. Abra bien los ojos, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa que trabaja.

Bienestar: Llame a su amigo y salgan a algún lado que ambos le agrade. Intente comprender que el aislamiento no es una buena compañía en la vida de uno.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |