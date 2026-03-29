Horóscopo de Libra de hoy: domingo 29 de marzo de 2026

Durante esta jornada, deberá mantener su autoestima alta, procure no claudicar. Sepa que esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados en la vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 29 de marzo

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alama gemela el futuro de la relación amorosa que tienen.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio. Deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera.

Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Seria bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse. Encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |