Horóscopo de Libra de hoy: domingo 30 de noviembre de 2025

Antes de avanzar, primero deberá tener en claro hacia donde quiere llegar. Sepa que contará con el empuje necesario para conquistar todo lo que desee.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 30 de noviembre

Amor: Transitará días donde se estará demasiado sensible, este estado lo hará sentir muy dependiente de su enamorado o familia. Busque el apoyo de ellos.

Riqueza: Permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría hallar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en un corto plazo.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Lea un libro o mire una película.

