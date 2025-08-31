Horóscopo de Libra de hoy: domingo 31 de agosto de 2025

Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 31 de agosto

Amor: Debería prestarle mucha más atención a su alma gemela. En la vida nunca se olvide que uno cosecha lo bueno que siembra día a día. Cambie de actitud.

Riqueza: Período para que continúe adelante sin ningún temor, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito. Ponga todo de si y logrará todo lo que se proponga.

Bienestar: Durante la semana, intente comer saludablemente y cuide la dieta. Si se excede se arrepentirá al ver la balanza todas las mañanas. Vigile que come.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

