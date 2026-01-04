Horóscopo de Libra de hoy: domingo 4 de enero de 2026

Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 4 de enero

Amor: Intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas que usted tiene y lo persiguen.

Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.

Bienestar: En esta tarde, prepárese y salga de Shopping para comprase eso que tanto anhela. No permita que ninguna de las obligaciones laborales le arruinen la jornada.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.

Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.

Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

Otras predicciones para hoy

