Horóscopo de Libra de hoy: domingo 5 de octubre de 2025

Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 5 de octubre

Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.

Riqueza: Sepa que lo acompañará el planeta Mercurio en este tiempo. Debe aprovechar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral.

Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Evite tener miedo a caer y volver a empezar por más que sus esfuerzos se vean limitados para obtener nuevos intereses. Muchas veces de los errores aprendemos cosas nuevas.

Amor: Sepa que el amor se siente en el corazón y no en las demostraciones materiales. Siempre es bueno perdonarse mutuamente y aprender de los errores que uno mismo comete.

Riqueza: Piense en su trabajo y olvídese de los rumores que alteran el rendimiento profesional. Si no cambia de actitud, su jefe no lo tomará en cuenta para futuros proyectos.

Bienestar: Deberá prestar atención a su estado físico. Intente buscar alguna actividad creativa que pueda realizar en su hogar donde podrá canalizar sus angustias y alegrías.

