Horóscopo de Libra de hoy: domingo 8 de marzo de 2026

Gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 8 de marzo

Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, vayan juntos a terapia de pareja.

Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar.

Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Transitará por una nueva etapa en la vida, donde podrá unir su esperanza y fe hasta provocar una mayor confianza en su camino interior. Crea en usted mismo.

Amor: Circulará por una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. No lo juzgue con severidad y escuche los reclamos que le hace.

Riqueza: En caso de tener que asistir a alguna entrevista de trabajo, sepa que deberá desplegar todo su encanto y no permitir que los nervios lo traicionen.

Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.

