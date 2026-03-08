Horóscopo de Libra de hoy: domingo 8 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 8 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Gracias a su actitud emprendedora habitual, podrá conquistar nuevas oportunidades y dejar atrás esa etapa poco satisfactoria que vivió en su vida.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el domingo 8 de marzo
Amor: Período para que intente conectarse emocionalmente con su enamorado de una manera diferente. Si no pueden solos, vayan juntos a terapia de pareja.
Riqueza: Ciclo ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. Los resultados serán magníficos para cualquier transacción comercial que intente realizar.
Bienestar: Sepa que deberá prestar más atención a su estado físico. Trate de conservar la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas. No se automedique.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Transitará por una nueva etapa en la vida, donde podrá unir su esperanza y fe hasta provocar una mayor confianza en su camino interior. Crea en usted mismo.
Amor: Circulará por una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. No lo juzgue con severidad y escuche los reclamos que le hace.
Riqueza: En caso de tener que asistir a alguna entrevista de trabajo, sepa que deberá desplegar todo su encanto y no permitir que los nervios lo traicionen.
Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |