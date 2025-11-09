Horóscopo de Libra de hoy: domingo 9 de noviembre de 2025

Esta jornada deberá dedicarla a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el domingo 9 de noviembre

Amor: Sea prudente y tenga más cuidado cuando decide. Prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa.

Riqueza: Prepárese, ya que será una jornada laboral muy productiva. Sepa que si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que quiere.

Bienestar: Contribuya en alguna actividad solidaria, le hará cultivar y fortalecer su espiritualidad. Concurra a esa reunión barrial donde fue invitado en mas de una oportunidad.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Sea seguro y tenga más confianza en usted. Haga lo posible para concretar cada uno de los proyectos económicos que tiene guardado en el cajón.

Bienestar: Intente alimentar diariamente su serenidad con actividades que lo relajen. Necesitará evitar que los problemas cotidianos lo sigan abrumando.

