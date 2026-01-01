Horóscopo de Libra de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 1 de enero

Amor: Si realmente quiere formalizar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela, deje de dudar tanto y propóngale convivir juntos en la misma casa.

Riqueza: Recibirá el resumen de su tarjeta y se sentirá devastado. Sera jornada para replantearse cada uno de los gastos extras que tuvo y que no eran necesarios hacerlos.

Bienestar: Sepa que si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno cercano. En caso que no pueda hacerlo solo, busque alguna ayuda profesional.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Transitará por una nueva etapa en la vida, donde podrá unir la esperanza y la fe hasta provocar una mayor confianza en su camino interior. Crea en usted mismo.

Amor: Descubrirá la paz en su corazón. Será un gran día para tomar contacto telefónico con ese familiar que hace tanto que no habla a causa de sus obligaciones.

Riqueza: Aunque este convencido que se merece un aumento, espere el momento apropiado para manifestarlo. Como sabe el país no esta transitando un buen momento.

Bienestar: En las noches, debería compensar su esfuerzo diario con algunos momentos de paz. Intente despreocuparse de las obligaciones cuando cene con su familia.

