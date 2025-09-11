Horóscopo de Libra de hoy: jueves 11 de septiembre de 2025

En este día por más que lo intente, algunas preocupaciones lo alejarán de sus objetivos. Trate de tranquilizarse y pensar bien cuando decida que hacer.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 11 de septiembre

Amor: Debe romper con esa rivalidad que existe entre usted y su hermano. Piense que ya son gente madura y no pueden seguir teniendo ese comportamiento.

Riqueza: Deje de comportarse de manera egoísta en el trabajo, de lo contrario, tendrá problemas con sus compañeros. Evite usar el poder que tiene de manera errónea.

Bienestar: Será un día donde le costará demasiado finalizar todo aquello que empiece. Evite desesperarse por esas situaciones menores y siga por el camino que ha elegido.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Podrá lograr muchos de sus objetivos sin que se le interpongan inconvenientes en su camino. Le será imprescindible que profundice en temas más complejos.

Amor: Deje de dar tantas vueltas y tome su propia decisión en el amor. Confíe en lo que le dice el corazón y no se guíe por lo que opinan los terceros.

Riqueza: Siempre que se reúna con sus compañeros, este precavido cuando realice un comentario laboral, ya que podrían tergivérsalo y quedar mal visto por sus superiores.

Bienestar: Si quiere lucir un cuerpo escultural, propóngaselo y anótese en algún gimnasio. Comience a ejercitar desde ahora, así para el verano llega optimo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |