Horóscopo de Libra de hoy: jueves 13 de noviembre de 2025

Deje de obstinarse en que todo se haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario, será rechazado por la gente que lo rodea.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 13 de noviembre

Amor: Hoy tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que le gusta hace mucho tiempo.

Riqueza: Se impresionará ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. Agradézcales la buena actitud que tuvieron con usted.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Siempre que intente exponer sus pensamientos internos, trate de adoptar una conducta diplomática si es que no quiere que el mundo se oponga contra usted.

Amor: Si se siente triste, refúgiese en los brazos de su enamorado. No se cierre en usted mismo, intente contarle a su pareja que le esta sucediendo hace días.

Riqueza: Distribuya los compromisos laborales, así podrá mejorar su rendimiento mental. Si no encuentra la solución a ese problema, pídale ayuda a ese compañero de trabajo.

Bienestar: Esta mañana, despertará sin entusiasmo y no querrá ni salir de su casa. Tome coraje y salga para su trabajo, no se olvide de comprarse un buen desayuno.

