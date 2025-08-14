Horóscopo de Libra de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Esté preparado, ya que transitará una jornada llena de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. Si surge algún problema, no desespere.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 14 de agosto

Amor: Por más que se sienta ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. Muchas veces usted ha estado así y ella lo ha acompañado.

Riqueza: Distiéndase, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Aproveche el tiempo para organizar las tareas que tiene pendiente de hace días.

Bienestar: Concédase un momento para reflexionar profundamente y espiritualmente. Ambiente su hogar con música suave, ya que será una noche ideal para el relax.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente ser más responsable con sus decisiones y no acuse a los demás de sus propios errores. Comience a trabajar para solucionarlos y no recaer en ellos.

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más, si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: Hoy las responsabilidades laborales lo reclamaran. Hágase cargo de sus obligaciones y deje de delegar en los compañeros de trabajo cada unas de sus tareas.

Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.

