Horóscopo de Libra de hoy: jueves 15 de enero de 2026

Despertará con toda la sagacidad y claridad necesaria para poder poner en orden sus asuntos y planificar sus nuevas tareas. Aproveche y póngala en practica.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 15 de enero

Amor: Modere esa necesidad de control que tiene sobre su pareja, ya que solamente sirve para distanciar los sentimientos. Aprenda a confiar en su pareja.

Riqueza: Sepa que pronto conseguirá ese empleo, por más que no sea de su agrado. Evite desesperarse, entienda que todo tiene un proceso de gestación.

Bienestar: Hágase respetar por la gente que lo rodea por mas que sea un ser querido. No se sienta culpable por decir que no en determinadas situaciones.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarle.

Amor: Prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterla a ningún análisis.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que podría salir perjudicado.

Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia en su casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla.

