Horóscopo de Libra de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 18 de septiembre

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.

Amor: Atienda la propuesta que le hará su pareja para realizar un cambio en la relación, de esta forma rápidamente mejorará su vínculo con su alma gemela.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Podría sentirse muy agotado, cancele los compromisos laborales y tómese un descanso en esta jornada. No le servirá de nada exigirse de más.

