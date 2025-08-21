Horóscopo de Libra de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

Entienda que no conseguirá nada si no lucha por lo que quiere. Intente no agotarse en el intento, ya que los resultados justificarán cada uno de los esfuerzos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 21 de agosto

Amor: No es momento para mostrarse frío e indiferente en el amor. Verá que su pareja le hará reclamos por la falta de demostraciones y cuidados hacia ella.

Riqueza: Deje de preocuparse por ese problema financiero que le ha quitado el sueño hace varios días, sepa que se resolverá lo antes posible. Intente relajarse.

Bienestar: Ya es momento para mostrar su generosidad, haga lo posible por cuidar a los demás aunque sea a la distancia. Llame a esos familiares que tiene olvidados.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.

Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.

Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

