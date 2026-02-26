Horóscopo de Libra de hoy: jueves 26 de febrero de 2026

Hoy descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones. Prepárese, ya que su proyecto comienza a tener forma.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 26 de febrero

Amor: Anime a su pareja si encuentra deprimida a causa de la situación que esta transitando a nivel profesional. Evite obligarla para que cambie de actitud.

Riqueza: Deshágase de esas actividades que no le aportan ningún beneficio económico y solo le provocan dolor de cabeza. Intente invertir en proyectos rentables.

Bienestar: Deje de poner excusas, si tienes ganas de cambiar su silueta. Opte por una dieta equilibrada y tome alguna clase de gimnasia de forma virtual.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

