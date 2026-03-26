Horóscopo de Libra de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Procure no ceder frente a las influencias externas a su vida cotidiana, ya que muchas de las mismas pueden llegar perjudicarlo en la vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 26 de marzo

Amor: Será el momento oportuno para fortalecer las relaciones en el ámbito laboral con sus compañeros. Si pueden, organicen y tengan una videoconferencia.

Riqueza: Debería buscar nuevos objetivos laborales, evite aburrirse siempre con lo mismo. Deje de escapar a los cambios. Anímese a una transformación profesional.

Bienestar: Empiece a prestar la debida atención a lo que pasa a su alrededor, ya que hay muchas cosas que últimamente se le escapan de las manos. Este más atento.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento para cumplir con todos los compromisos, si es necesario delegue sus responsabilidades. Así, se sentirá mucho más aliviado en esta jornada.

Amor: Sepa que debe incluir a su pareja a la familia, ya que ella se siente un tanto incomoda. Organice una reunión para esta noche y cenen todos juntos.

Riqueza: Jornada propicia para los ingresos y las inversiones. Su magnetismo aumentará y podrá conquistar cualquier negocio que anteriormente no estaba a su alcance.

Bienestar: Evite hacer todo tan rápido como lo acostumbra. Seria bueno que controle la impulsividad, ya que le puede jugar en contra en todas las decisiones.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |