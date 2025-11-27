Horóscopo de Libra de hoy: jueves 27 de noviembre de 2025

Momento optimo para alejar de su vida todas las tradiciones viejas. Sepa que es la causa que no le permite avanzar en muchos de los planes a futuro.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 27 de noviembre

Amor: Seria bueno que escuche y acepte las sugerencias que le hace su alma gemela. No postergue por más tiempo ciertos cambios que debió hacer hace tiempo.

Riqueza: Si se encuentra con inconvenientes administrativos, no dude y pida ayuda a los expertos. Acérquese a las personas que conocen del tema y pida un consejo.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Deslíguese de los problemas ajenos ya que pueden esperar para otro momento. En esta jornada, trate de ocuparse de sus necesidades personales.

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Ya es la hora para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Evite dejarse estar, caso contrario, los intereses le absorberán todo sus ahorros.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |