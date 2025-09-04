Horóscopo de Libra de hoy: jueves 4 de septiembre de 2025

Procure manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad en la vida. Sepa que necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 4 de septiembre

Amor: No actúe a espalda de su pareja, si hay algo que le molesta convérselo con ella. De esta forma, lo único que logrará será ganarse su desconfianza.

Riqueza: Destine esta jornada para organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía, ya que le ira genial.

Bienestar: En caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídale un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.

Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.

Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si no lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

