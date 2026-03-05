Horóscopo de Libra de hoy: jueves 5 de marzo de 2026

En este momento, sentirá que ya no puede guardar más sus emociones. Compártalas con los demás y serán bien recibidas. Exprese todo lo que tiene adentro.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 5 de marzo

Amor: No permita que los celos destruyan esa profunda relación que tanto le costo construir. Por hoy, solo tome distancia en caso que surjan problemas.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Abandone los hábitos solitarios y participe de nuevas actividades sociales. Le volverá la sonrisa que había perdido y logrará que todo se adapte a sus deseos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Bienestar: Aproveche esta jornada, para emplear su talento al servicio de la comunidad. Contáctese con ese club social que siempre le intereso y bríndele una mano ya sea por internet.

