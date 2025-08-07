Horóscopo de Libra de hoy: jueves 7 de agosto de 2025

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el jueves 7 de agosto

Amor: Tiempo para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo.

Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.

Bienestar: Haga lo posible para animarse y abrace a las personas que verdaderamente le acarician el alma. Se sentirá gratificado por cada gesto que tengan hacia usted.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento donde deberá ocupar su mente en las cosas realmente importantes y no en aspectos superficiales. Comprenda que no son esénciales para su vida.

Amor: Si pretende que su relación mejore día a día, comience a valorar más a su enamorado. Trate de abandonar su comportamiento egocéntrico.

Riqueza: Serán días, donde se sentirá muy arraigado en su ámbito laboral y le costará hacer algún cambio. Deje de ser tan estructurado y anímese a modificar su rutina profesional.

Bienestar: Sea más adulto y tome conciencia del momento que estará atravesando en su vida. No siga dando vueltas sin un rumbo fijo, deténgase y piense.

