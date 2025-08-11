Horóscopo de Libra de hoy: lunes 11 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 11 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Entienda que debe conservar la calma y la objetividad a la hora de decidir. Procure dejar a un costado los compromisos afectivos y sea práctico.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 11 de agosto
Amor: Magnifico día para aclarar conflictos con su alma gemela y ponerse en su lugar. La convertirá en el centro de sus atenciones y logrará que olvide viejas disputas.
Riqueza: Aunque surjan algunos cambios en el ambiente laboral, no permita que el stress lo desborde. Intente tomarse con calma las situaciones que deba afrontar.
Bienestar: Sepa que no debe arriesgarse a fórmulas mágicas que podría afectar de manera negativa a su metabolismo. Haga una dieta equilibrada y no saldrá perjudicada la salud.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional.
Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.
Riqueza: Este preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto, lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse.
Bienestar: Si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapia alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida.
