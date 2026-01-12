Horóscopo de Libra de hoy: lunes 12 de enero de 2026

Ponga más atención a los sueños que esta teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 12 de enero

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase por videollamada con gente que lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su humor.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Seria oportuno que comience a implementar las soluciones convenientes a muchos de los obstáculos que se le han presentado en estos días. No se deje estar.

Amor: Si hace meses que se encuentra solo, anímese y anótese en alguna aplicación de citas. Seguramente tenga suerte y aparecerá su alma gemela.

Riqueza: Evite resistirse y permita que su mente rápida se destaque en la comunicación. Muéstrese relajado, ya que la suerte laboral estará de su lado.

Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

