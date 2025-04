Horóscopo de Libra de hoy: lunes 14 de abril de 2025

Seguramente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que lo limitaban para tomar una propia determinación.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 14 de abril

Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.

Riqueza: Momento ideal para detenerse en las razones que lo acarrean últimamente a gastar en exceso. Antes de comprar piense si realmente lo necesita.

Bienestar: Sepa que es un día perfecto para asistir a algún espectáculo artístico junto a algún amigo. En caso que lo inviten, acepte la invitación sin dudarlo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Amor: Si quiere avanzar en el amor, deberá cambiar algunas actitudes hacia su pareja. Tiempo para aclarar los conflictos con su enamorado y ponerse en su lugar.

Riqueza: En pocos días, se reactivaran todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados que tiene en la vida hace tiempo.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

