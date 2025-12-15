Horóscopo de Libra de hoy: lunes 15 de diciembre de 2025

Mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 15 de diciembre

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Dedique parte de la tarde exclusivamente al cuidado de su salud. Inscríbase en algún club o gimnasio y practique algún deporte de su agrado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que será un día complicado, lo mejor será que se encierre en soledad. Evite tomar decisiones apresuradas, ya que se encontrará demasiado irritable.

Amor: Momento para que inicie una relación con miras a un futuro compartido. Deje de jugar con los sentimientos ajenos, si esa persona no le interesa.

Riqueza: Tendrá que evitar que las relaciones personales interfieran dentro del ámbito laboral. Intente dejar afuera los problemas que trae de su casa.

Bienestar: Si no se controla, sepa que la ansiedad se apoderará de usted. Busque alguna actividad o hobby, de esta forma evitará refugiarse en la comida.

