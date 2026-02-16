Horóscopo de Libra de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 16 de febrero

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: Ordene mejor las ideas y reflexione sobre la realidad que esta viviendo en este momento, esto lo ayudará a tener un mejor desempeño profesional. Hágalo.

Bienestar: Será un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente no dejar cosas sin resolver. Tampoco permita que conflictos antiguos de su vida se vayan acumulando en su interior, actué cuanto antes.

Amor: No discuta con su pareja por temas de poco relevancia. Debería ver a tiempo sus errores y tratar de buscar solo la solución al problema.

Riqueza: Tiempo optimo para montar ese emprendimiento, ya que cuenta con mucho más tiempo. Abandone los miedos e invierta en el mismo cuanto antes.

Bienestar: Si se siente agobiado por sus hábitos y rutinas diarias, realice un cambio positivo en su vida. Busque alguna actividad o hobby que lo desconecte.

