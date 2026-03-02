Horóscopo de Libra de hoy: lunes 2 de marzo de 2026

Le será conveniente dedicarle más tiempo al dialogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 2 de marzo

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Hoy será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en marcha todos los proyectos postergados y en poco tiempo tendrá ganancias.

Amor: Etapa donde estará tan encantador que podrá convencer a su alma gemela en lo que desee. Aproveche este momento, para pedirle lo que verdaderamente necesita.

Riqueza: Después de tantos problemas, podrá afilar su ingenio laboral al tomar contacto con nuevas experiencias creativas. Intente explotar al máximo su capacidad creativa.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día, podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |