Horóscopo de Libra de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Renata Dossi
Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 22 de septiembre

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos pocos viables.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Si siente la necesidad a prestar ayuda a los demás, no se reprima y hágalo. Permítase dejar fluir su inspiración hospitalaria con la gente que lo necesita.

Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.

Riqueza: Hágase un tiempo por en la tarde y contabilice las cuestiones económicas. Intente establecer prioridades en sus gastos y verá que su economía funcionará mejor.

Bienestar: En caso de haber comenzado alguna actividad en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede. Intente ejercitar de manera prudente.

