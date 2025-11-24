Horóscopo de Libra de hoy: lunes 24 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 24 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeo y podría terminar irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de apoco las cosas mejoraran.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 24 de noviembre
Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.
Riqueza: Elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales. Sea constante y obtendrá lo que desea.
Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida.
Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.
Riqueza: Tome conciencia que si no ajusta cuanto antes su presupuesto, mucha de las deudas que tiene podrían crecer. Deje de ser moroso y póngase al día con el pago.
Bienestar: Entréguese en manos de ese masajista que le recomendaron, ya que lo ayudará a descontracturar sus tensiones. Llame hoy mismo y saque un turno.
