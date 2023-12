Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 25 de Diciembre

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide, que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta, sino, terminará exhausto.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Deje de decidir por los demás y preocúpese por sus problemas. Antes de dar su opinión, averigüe lo que los otros desean y después manifieste sus criterios.

Amor: Después de tantas idas y vueltas, al fin se sentirá completamente feliz en el amor. Podrá vivir momentos alegres junto a su alma gemela.

Riqueza: En estos momentos, sepa que no es conveniente descuidar tanto la economía y dejarla en manos de otros. Tómese un tiempo para controlar sus finanzas.

Bienestar: En sus tiempos libres, mímese un poco más. Intente realizarse algún tipo de tratamiento de belleza en su casa con las cremas que se ha comprado en este ultimo tiempo.

